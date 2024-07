Los médicos tratarán la causa de su dolor ocular. Por ejemplo, si usted tiene una infección, le darán medicamentos.

Es posible que deba tomar analgésicos con receta o sin ella hasta que cese el dolor. Aunque existen medicamentos que pueden adormecer su ojo durante un tiempo, los médicos prefieren que no los use en su hogar. El motivo es que si su ojo está adormecido, no podrá saber si su problema empeora.