Su cuerpo necesita insulina para procesar el azúcar de la sangre y convertirlo en energía. Si usted no tiene suficiente insulina (por ejemplo, porque tiene una diabetes tipo 1 no tratada), su nivel de azúcar en sangre sube mucho porque el azúcar no puede penetrar en sus células. Su cuerpo quema grasa para obtener energía en su lugar. La grasa descompuesta va a su hígado y se convierte en ácidos llamados cetonas. Las cetonas se acumulan en su sangre y orina.

Una concentración elevada de cetonas en su sangre puede enfermarle gravemente.

Si usted sufre diabetes, es más propenso a contraer cetoacidosis diabética si:

Usted deja de tomar su insulina

Usted deja de seguir su dieta, de manera que la insulina que toma no es suficiente

Usted enferma y su cuerpo está sometido a un estrés adicional

Los desencadenantes habituales de la cetoacidosis diabética incluyen: