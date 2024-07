No se sabe cuál es la causa del síndrome del intestino irritable. Las personas con síndrome del intestino irritable parecen tener un sistema digestivo sensible. Las pruebas realizadas a las personas con síndrome del intestino irritable no muestran ningún problema en particular.

Ciertos alimentos que usted ingiere y sus hábitos alimentarios pueden desencadenar o empeorar sus síntomas, tales como:

Comidas grasas, incluidos los fritos

Alimentos que su cuerpo no puede descomponer fácilmente, como el trigo, los productos lácteos (como la leche o el queso), los frijoles, el chocolate, el café, el té, los edulcorantes artificiales o ciertas frutas (como los albaricoques) y verduras (como el espárrago o el brócoli)

Ingerir comidas muy abundantes

Comer demasiado rápido o esperar demasiado tiempo para comer

Otros factores también pueden desencadenar los síntomas, como:

Emociones, como estrés, ansiedad, depresión y miedo

Medicinas

Hormonas

Es posible que usted no siempre presente síntomas después de un desencadenante habitual. Los síntomas aparecen a menudo sin ningún desencadenante conocido.