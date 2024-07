¿Qué sucede cuando me someto a una endoscopia?

Durante una endoscopia superior o una colonoscopia, usted permanece acostado y tiene instrumentos conectados a su cuerpo para medir su presión arterial, pulso y concentración de oxígeno en sangre durante la prueba.

Le colocarán una vía en el brazo para introducirle líquidos y medicamentos

Para la endoscopia digestiva alta, los médicos le administrarán un anestésico a través de la garganta

Le administrarán un medicamento por vía intravenosa (IV) para mantenerle calmado y relajado o ayudarle a dormir

Su médico introducirá suavemente el tubo en su cuerpo.

Su médico podrá visualizar problemas como:

Enrojecimiento

Llagas abiertas (úlceras)

Hinchazón

Crecimientos inusuales

La mucosa y las capas internas de su aparato digestivo (excepto la parte inferior de su ano) no tienen nervios que sientan el dolor, por lo que usted no sentirá dolor, incluso si no está dormido, durante estas pruebas.

La endoscopia dura aproximadamente entre 15 y 30 minutos. Una vez se despierte y se encuentre bien, podrá irse a casa acompañado de un amigo o un familiar y descansar hasta el día siguiente.