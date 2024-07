Las eco (los eco) realizadas con el dispositivo de ultrasonido mantenido contra su pecho no duelen en absoluto. No tienen efectos secundarios. Usted no puede escuchar las ondas de sonido.

Las eco (los eco) realizadas con el dispositivo de ultrasonido introducido por la garganta le pueden provocar arcadas. Su médico le aplicará un medicamento en la garganta para adormecerla. Se le dará otra medicina para que tenga sueño. Puede notar la garganta un poco dolorida después de la prueba.