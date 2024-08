Analgésicos

Si es necesario, antibióticos

La mayoría de las personas con otitis media aguda mejoran sin tratamiento. Sin embargo, como es difícil predecir si los síntomas disminuirán o no por sí solos, algunos médicos en Estados Unidos tratan a todos los afectados con antibióticos, como la amoxicilina. Otros médicos pueden administrar antibióticos solo en las circunstancias siguientes:

Los niños son pequeños (por ejemplo, menores de 6 meses).

Los síntomas son graves.

Los síntomas no disminuyen después de 72 horas.

La otitis media se repite con frecuencia.

Algunos expertos afirman que los niños de 6 a 23 meses de edad con otitis media aguda que se encuentra en un solo oído y no es grave y los niños mayores pueden comenzar el tratamiento con o sin antibióticos. Si los antibióticos no se utilizan inicialmente, se administran si el niño está peor o no se siente mejor después de 48 a 72 horas desde que comenzaron los síntomas.

Es importante aliviar el dolor. Lo que puede lograrse con paracetamol (acetaminofeno) o con antiinflamatorios no esteroideos (AINE), como el ibuprofeno. A los adultos se les pueden administrar aerosoles nasales descongestionantes que contienen medicamentos como oximetazolina o descongestionantes por vía oral como pseudoefedrina. Los antihistamínicos son útiles para tratar las alergias, pero no los resfriados. Los descongestivos y los antihistamínicos no son útiles para los niños y pueden causar efectos secundarios molestos y posiblemente peligrosos, sobre todo en niños menores de 2 años.

Si una persona presenta dolor intenso o persistente y fiebre y el tímpano está abultado, se puede practicar una miringotomía. En este procedimiento se practica una abertura a través del tímpano para permitir el drenaje del líquido del oído medio. Esta abertura, que no afecta a la audición, suele curarse sin tratamiento. Las personas con repetidos brotes de otitis media pueden necesitar que se les coloquen unos tubos de drenaje en los tímpanos (tubos de timpanostomía) (véase la figura Miringotomía).