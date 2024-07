Chalazión (calazio) y orzuelo

En la mayoría de los casos el chalazio desaparece sin tratamiento en un plazo de 2 a 8 semanas. Si se aplican compresas calientes varias veces al día (por ejemplo, 2 o 3 veces al día, durante 5 a 10 minutos cada vez) puede desaparecer antes. Si la inflamación persiste después de este tiempo o si producen cambios en la visión, el médico puede drenarlo o inyectar un corticoesteroide. Dado que los chalaziones no están causados por una infección, los antibióticos no suelen ser eficaces. Los chalaziones y orzuelos que no se resuelven con tratamiento se deben biopsiar para descartar un cáncer de párpado.