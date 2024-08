La inflamación de la órbita puede ser el resultado de un trastorno inflamatorio de todo el organismo (sistémico). A veces la inflamación afecta solo a la órbita. La inflamación puede estar causada por una infección o por un trastorno no infeccioso. La inflamación de la órbita debida a una infección que afecta el párpado, la piel y los tejidos que rodean la parte frontal del ojo se denomina celulitis preseptal. La inflamación que afecta el tejido situado dentro de la órbita y alrededor y detrás del ojo se denomina celulitis orbitaria. La inflamación orbitaria no infecciosa tiene muchas causas. La causa más frecuente de inflamación no infecciosa de la cavidad ocular es la enfermedad ocular tiroidea (también conocida como oftalmopatía de Graves).

Los trastornos sistémicos inflamatorios con afectación ocular/de la órbita incluyen la granulomatosis con poliangitis (anteriormente conocida como granulomatosis de Wegener), en la que existe una inflamación generalizada de los vasos sanguíneos (denominada vasculitis). Otro tipo de inflamación es la denominada inflamación orbitaria relacionada con IgG4 (véase también enfermedad relacionada con IgG4). La inflamación orbitaria relacionada con IgG4 puede afectar las mismas estructuras que la granulomatosis con poliangitis pero, habitualmente, produce menos síntomas.

Los trastornos inflamatorios que afectan exclusivamente los ojos incluyen la escleritis, en la cual se inflama el revestimiento blanco del ojo (esclerótica). Los trastornos del párpado con inflamación se describen en otro capítulo. La inflamación que afecta a cualquier parte de la órbita, o a toda la órbita en su conjunto, se denomina seudotumor inflamatorio orbitario (que no es realmente un tumor y no es un cáncer) o inflamación orbitaria inespecífica. La inflamación que afecta la glándula lacrimal, situada en el borde superior lateral de la órbita (véase la figura Origen de las lágrimas), se denomina dacrioadenitis. La inflamación que afecta alguno de los músculos que mueven el ojo se llama miositis.