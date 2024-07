(Carencia de ácido fólico)

University of Arkansas for Medical Sciences

La carencia de folato (ácido fólico) es común. Dado que el organismo solo almacena pequeñas cantidades de ácido fólico, una dieta que no lo contenga llevará a su carencia en pocos meses.

Consumir una cantidad insuficiente de verduras de hoja crudas y de cítricos causa un déficit de ácido fólico.

Puede producirse una anemia que provoque fatiga, palidez, irritabilidad, dificultad respiratoria y mareos.

Una carencia grave puede dar lugar a enrojecimiento y ulceración de la lengua, diarrea, pérdida parcial del sentido del gusto, depresión, confusión y demencia.

En las mujeres embarazadas, el déficit de ácido fólico aumenta el riesgo de que el recién nacido presente un defecto de la médula espinal o del cerebro.

El diagnóstico se basa en análisis de sangre.

Por lo general, los suplementos de ácido fólico que se toman por vía oral corrigen la carencia.

El folato es un tipo de vitamina B. El folato (ácido fólico), al igual que la vitamina B12, es necesario para la formación de los glóbulos rojos y para sintetizar el ADN (ácido desoxirribonucleico), que es el material genético de las células. También es fundamental para el desarrollo normal del sistema nervioso del feto.

Algunas fuentes que proporcionan un buen aporte de folato son las verduras frescas de hoja verde, los espárragos, el brócoli, las frutas (especialmente cítricos), el hígado y otras vísceras, la levadura seca y panes enriquecidos, las pastas y los cereales. El exceso de cocción destruye entre el 50 y el 95% del ácido fólico de los alimentos.

En algunos países, entre ellos Estados Unidos y Canadá, se añade ácido fólico a los alimentos enriquecidos elaborados con cereales. Al cuerpo le resulta más fácil absorber el ácido fólico presente en los suplementos o en los alimentos enriquecidos que el que se encuentra de forma natural en la comida.

Las mujeres embarazadas o que podrían quedarse embarazadas deben tomar suplementos de ácido fólico para reducir el riesgo de tener un niño con un defecto congénito, sobre todo, anomalías del tubo neural. A las mujeres que han tenido un bebé con este trastorno se les suele recetar dosis más altas de ácido fólico.

Las mujeres que toman anticonceptivos orales y anticonvulsivantes pueden requerir complementos de ácido fólico. Los anticonvulsivos pueden reducir la eficacia de los anticonceptivos orales. Los complementos de ácido fólico pueden ayudar a mantener la efectividad de los anticonceptivos orales.

Los suplementos de ácido fólico no protegen contra la arteriopatía coronaria ni contra el accidente cerebrovascular. No hay evidencia de que los suplementos de ácido fólico aumenten o disminuyan el riesgo de sufrir varios tipos de cáncer. Los suplementos de ácido fólico no parecen ayudar a mejorar la función cognitiva en adultos de edad avanzada.

Por lo general, el ácido fólico no es tóxico.

Causas de la carencia de ácido fólico La carencia de ácido fólico puede ser resultado de Consumo insuficiente de folato (por lo general en el caso de las personas que beben alcohol en exceso o sufren desnutrición)

Alteración de la absorción (como resultado, por ejemplo, de un trastorno de malabsorción, como la enfermedad celíaca o el uso de ciertos medicamentos)

Aumento de las necesidades de ácido fólico (por ejemplo, durante el embarazo o la lactancia) Las personas que toman grandes cantidades de alcohol no consumen suficiente ácido fólico, ya que a menudo sustituyen la comida por el alcohol. Estas personas por lo tanto a menudo están desnutridos. Además, el alcohol consumido en grandes cantidades afecta a la absorción y la asimilación del ácido fólico. Los trastornos de malabsorción (como la celiaquía) interfieren en la absorción del ácido fólico. Las mujeres embarazadas o lactantes, y las personas sometidas a diálisis, pueden desarrollar esta carencia porque sus necesidades de ácido fólico son mayores. Algunos medicamentos disminuyen la absorción de esta vitamina. Entre estos factores se incluyen los siguientes Muchos anticonvulsivos (como la fenitoína y el fenobarbital)

Fármacos utilizados para tratar la colitis ulcerosa (como el metotrexato) Otros fármacos interfieren con el metabolismo del folato. Entre estos factores se incluyen los siguientes Metotrexato (utilizado para tratar el cáncer y la artritis reumatoide)

Triamtereno (usado para tratar la hipertensión arterial)

Metformina (utilizada para tratar la diabetes)

Trimetoprim-sulfametoxazol (un antibiótico)

Síntomas de la carencia de ácido fólico La carencia de folato produce anemia que se desarrolla gradualmente y puede ser más grave de lo que sugieren los síntomas. El primer síntoma puede ser la fatiga. Además de los síntomas generales de anemia (como palidez, irritabilidad, dificultad respiratoria y mareos), la carencia de ácido fólico, cuando es grave, se manifiesta como enrojecimiento y ulceración de la lengua, diarrea, pérdida parcial del sentido del gusto, pérdida de peso y depresión. En las mujeres embarazadas, el déficit de ácido fólico puede aumentar el riesgo de que el recién nacido presente un defecto de la médula espinal o del cerebro (defecto del tubo neural). ¿Sabías que...?

Diagnóstico de carencia de ácido fólico Análisis de sangre Si en el análisis de sangre se detectan glóbulos rojos (eritrocitos) anormalmente grandes en personas anémicas o desnutridas, se mide la concentración de ácido fólico en una muestra de sangre. Un valor bajo es indicativo de carencia de folato. También se mide la concentración de vitamina B12 para descartar un posible déficit de vitamina B12, ya que podría dar lugar a anemia y a un agrandamiento de los glóbulos rojos. En las personas con anemia, los médicos deben descartar una carencia de vitamina B12 antes de tratar la carencia de folato (ácido fólico). Si las personas con carencia de vitamina B12 reciben tratamiento con ácido fólico, la anemia puede disminuir. Pero los complementos de ácido fólico no alivian el daño neurológico debido a la carencia de vitamina B12 y pueden incluso empeorarlo.