Introducción a la nutrición

Generalmente, los nutrientes se dividen en dos clases:

Macronutrientes: se requieren diariamente en grandes cantidades. Estos incluyen: proteínas, grasas, hidratos de carbono, algunos minerales y agua.

Micronutrientes: se requieren diariamente en cantidades tan pequeñas que se expresan en unidades que van del miligramo (la milésima parte de un gramo) al microgramo (la millonésima parte de un gramo). Los micronutrientes incluyen las vitaminas y ciertos minerales que permiten al organismo usar los macronutrientes. Estos minerales se denominan microminerales u oligoelementos (y, a veces minerales traza), porque el organismo solo los necesita en cantidades muy pequeñas.

Se requiere agua en cantidades de 1 mililitro por cada caloría de energía gastada o alrededor de 2,7 litros (2,8 cuartos de galón) para las mujeres y 3,7 litros (3,9 cuartos de galón) para los hombres al día. Las necesidades de agua pueden ser satisfechas por el agua que contienen de forma natural muchos alimentos y por el consumo de zumos de frutas o de hortalizas, café o té descafeinados, así como de agua. Las bebidas alcohólicas, el café y el té con cafeína y las bebidas gaseosas pueden hacer que la gente orine más, por lo que su utilidad es menor.

Los alimentos que se consumen en la dieta diaria contienen unas 100 000 sustancias. Sin embargo, solo 300 se clasifican como nutrientes, y solo 45 se clasifican como nutrientes esenciales:

Vitaminas

Minerales

Algunos aminoácidos (componentes de las proteínas)

Algunos ácidos grasos (componentes de las grasas)

Los nutrientes esenciales no pueden ser sintetizados por el organismo y deben consumirse con la dieta.

Los nutrientes que el cuerpo puede producir a partir de otros compuestos se denominan no esenciales. Sin embargo, en ciertas circunstancias, como enfermedades o estrés, el organismo puede no producir suficientes nutrientes no esenciales. Entonces, deben consumirse en la dieta, lo que los convierte en nutrientes condicionalmente esenciales.

Los alimentos contienen otros muchos componentes útiles, incluidas algunas fibras (como celulosa, pectinas y resinas).

Los alimentos también contienen aditivos (como conservantes, emulsionantes, antioxidantes y estabilizantes) que mejoran su producción, procesamiento, almacenamiento y embalaje.