Hernias de la pared abdominal

Una hernia del deporte o del deportista no es una verdadera hernia porque no hay abertura ni debilidad en la pared abdominal. Tampoco hay protrusión del contenido abdominal. En cambio, el trastorno implica un desgarro de uno o más músculos, tendones o ligamentos en la parte inferior del abdomen o en la ingle, en particular donde estos se adhieren al hueso púbico. El término de « hernia del deporte » puede derivarse de que el dolor se produce en la misma zona que en el caso de una hernia inguinal.

¿Sabías que...?