Déficit de alfa-1-antitripsina

Con la administración de alfa-1-antitripsina no se trata ni se previene el daño hepático, pues este se debe a la producción de una enzima anómala y no a su déficit cuantitativo. Si el hígado está muy dañado, se puede plantear un trasplante hepático. El hígado trasplantado no sufrirá lesiones, dado que la alfa-1-antitripsina que produce es normal y por lo tanto no se acumulará en él.