Apnea del sueño

American Thoracic Society (Sociedad Torácica Estadounidense): What is Obstructive Sleep Apnea in Adults? (¿Qué es la apnea obstructiva del sueño en adultos?) y American Thoracic Society: What is Central Sleep Apnea in Adults?(Sociedad Torácica Estadounidense: ¿Qué es la apnea central del sueño en adultos?): resúmenes de dos páginas que responden a las preguntas frecuentes, sugieren pasos a seguir y enumeran recursos adicionales