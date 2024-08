La estenosis mitral casi siempre es consecuencia de

La fiebre reumática es una enfermedad infantil que se produce después de algunos casos de faringoamigdalitis estreptocócica o escarlatina no tratadas. En la actualidad, la fiebre reumática es poco frecuente en Norteamérica y Europa occidental, debido al amplio uso de antibióticos para tratar las infecciones. En consecuencia, en estas regiones, la estenosis mitral suele observarse en personas mayores que tuvieron fiebre reumática y que no pudieron beneficiarse de los antibióticos en su juventud, o en personas procedentes de regiones donde no está tan extendido el uso de antibióticos. En estos países, la fiebre reumática es frecuente y produce estenosis de la válvula mitral en los adultos, los adolescentes y algunas veces incluso en los niños. De forma característica, cuando la fiebre reumática es la causa de la estenosis mitral, las cúspides de la válvula mitral se fusionan parcialmente.

En algunas personas de edad avanzada, la válvula se degenera y acumula depósitos de calcio. En estas personas, la estenosis mitral tiende a ser menos grave.

La estenosis de la válvula mitral rara vez está presente en el nacimiento (estenosis mitral congénita). Los niños que nacen con este trastorno no suelen vivir más de 2 años, a menos que sean intervenidos quirúrgicamente.