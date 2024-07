Introducción a los tumores cardíacos

Tumores cardíacos no cancerosos (benignos)

Tumores cardíacos no cancerosos (benignos)

Es posible extirpar quirúrgicamente un único tumor primario cardíaco, pequeño y no canceroso, lo que habitualmente lleva a la curación. Si un tumor primario grande y no canceroso disminuye de forma importante el flujo sanguíneo cardíaco, la resección del segmento del tumor que no se crece dentro de la pared del corazón mejora la función cardíaca. Sin embargo, cuando está involucrada una zona extensa de la pared cardíaca suele ser imposible la intervención quirúrgica.

Los rabdomiomas remiten sin tratamiento en la mayoría de los recién nacidos afectados y por lo general no requieren tratamiento.

En los lactantes y los niños un fibroma puede ser extirpado con éxito si no afecta a la pared que separa los ventrículos (septo o tabique). Los tumores que afectan a esta pared suelen afectar también al sistema de conducción eléctrica del corazón y no pueden ser extirpados quirúrgicamente. Los niños con este tipo de tumor mueren a una edad temprana, generalmente por arritmia. Si un fibroma es grande, obstruye el flujo sanguíneo y ha crecido en el tejido circundante, puede ser necesario un trasplante cardíaco.

El trasplante se realiza en raras ocasiones, ya sea en niños o adultos, y únicamente los tumores benignos son candidatos al trasplante de corazón.