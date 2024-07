Medias elásticas

Otros medicamentos o laserterapia (terapia con láser)

En ciertas ocasiones, intervención quirúrgica

Aunque las varices pueden extirparse o eliminarse mediante una terapia con inyecciones o mediante cirugía, la afección no se puede curar. Por este motivo, el tratamiento se limita a aliviar los síntomas, mejorar el aspecto y evitar las complicaciones. Elevar las piernas, ya sea acostándose o usando un reposapiés al sentarse, alivia los síntomas de las varices, pero no evita que se formen otras nuevas. Por lo general, las varices que aparecen durante el embarazo mejoran considerablemente durante las 2 o 3 semanas posteriores al parto. Durante este periodo, no deben ser tratadas.

Las medias elásticas (medias de compresión) comprimen las venas y evitan que se estiren y que duelan. Si no se desea someterse a una intervención quirúrgica ni a un tratamiento con inyecciones, o si se padece alguna enfermedad que impida estos tratamientos, se puede optar por el uso de medias elásticas.

Tratamiento con inyecciones (escleroterapia) En la terapia con inyecciones se obturan las venas, de modo que la sangre ya no pueda circular a través de ellas. Se inyecta una solución (como por ejemplo tetradecil sulfato de sodio) en la vena para irritarla y producir un coágulo sanguíneo (trombo). En esencia, este procedimiento produce un tipo inofensivo de trombosis venosa superficial. La curación del coágulo conduce a la formación de tejido cicatricial, que obstruye la vena. Sin embargo, el coágulo sanguíneo puede disolverse en lugar de transformarse en tejido cicatricial y, en tal caso, la variz se vuelve a abrir. Además, a menudo aparecen nuevas venas varicosas. Las técnicas de escleroterapia también utilizan unos vendajes especiales que disminuyen el tamaño del coágulo sanguíneo mediante la compresión del diámetro de la vena inyectada. Es más probable que un coágulo sanguíneo más pequeño forme tejido cicatricial, tal como se pretende. Una ventaja adicional de esta técnica consiste en que la compresión adecuada elimina casi por completo el dolor que suele acompañar a la irritación de la vena causada por este método. Aunque la terapia de inyección es más lenta que la cirugía, tiene varias ventajas: No requiere anestesia.

Pueden tratarse las nuevas venas varicosas a medida que se desarrollan.

Puede hacerse vida normal entre tratamientos.

Laserterapia (terapia con láser) La laserterapia, que también se utiliza para tratar varices. Este tratamiento consiste en una corriente continua de luz de alta intensidad finamente enfocada para cortar o para destruir tejido. En ocasiones, se usa con fines estéticos.