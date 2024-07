Tratamiento farmacológico para la insuficiencia cardíaca

Los diuréticos se suelen recetar cuando la restricción de sal por sí sola no reduce la retención de líquidos. Estos fármacos ayudan a los riñones a eliminar sal y agua incrementando la producción de orina y disminuyendo así el volumen de líquido en todo el organismo.

Los diuréticos de asa, como furosemida, torsemida o bumetanida, son los más comúnmente utilizados para la insuficiencia cardíaca. Habitualmente, estos diuréticos se administran por vía oral en tratamientos a largo plazo, pero en caso de emergencia son muy eficaces por vía intravenosa. Los diuréticos de asa son los que se suelen indicar para la insuficiencia cardíaca de moderada a grave.

Los diuréticos tiacídicos, como la hidroclorotiazida, cuyos efectos son más leves y pueden rebajar la tensión arterial, se pueden recetar en especial a las personas que también presentan hipertensión.

Los diuréticos de asa y los diuréticos tiazídicos pueden provocar la pérdida de potasio en la orina, lo que da lugar a hipopotasemia. Por tanto, también se puede administrar un diurético que aumente las concentraciones de potasio en sangre (un diurético ahorrador de potasio) o un complemento de potasio. Para todas las personas con insuficiencia cardíaca, la espironolactona es el diurético ahorrador de potasio preferido y se puede usar a menos que la función renal se reduzca gravemente. Este diurético puede prolongar la vida en personas con insuficiencia cardíaca.

Los diuréticos pueden empeorar la incontinencia urinaria. Sin embargo, habitualmente puede programarse la dosis del diurético de manera que no exista riesgo de incontinencia cuando no hay un cuarto de baño disponible o cuando no se pueda acceder a él.