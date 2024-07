Ecocardiografía

Cultivos de sangre

Puesto que muchos de los síntomas son imprecisos y generales, los médicos pueden tener dificultades para establecer el diagnóstico. Por lo general, cuando se sospecha una endocarditis infecciosa aguda o subaguda hay que hospitalizar al paciente rápidamente para confirmar el diagnóstico y comenzar con el tratamiento.

Los médicos pueden sospechar una endocarditis en las personas con fiebre y sin foco de infección evidente, en especial si presentan

Síntomas característicos como manchas rojizas en los dedos de las manos o en la parte blanca de los ojos (esclerótica)

Una enfermedad valvular cardíaca

Una válvula cardíaca de sustitución

Sometidas recientemente a ciertas intervenciones médicas, odontológicas o quirúrgicas

Inyección de drogas y sustancias ilegales

La aparición de un soplo cardíaco o un cambio en un soplo ya existente apoya aún más el diagnóstico.

Para ayudar a establecer el diagnóstico, los médicos suelen hacer una ecocardiografía y recoger muestras de sangre para detectar la presencia de bacterias. Por lo general se toman tres o más muestras de sangre en diferentes momentos del mismo día. Los análisis de sangre (hemocultivos) permiten identificar la bacteria específica que causa la enfermedad y elegir el antibiótico idóneo para tratarla. En las personas con anomalías cardíacas, los médicos analizan una muestra de sangre en busca de bacterias antes de establecer el tratamiento antibiótico.

La ecocardiografía, que utiliza ondas de ultrasonido, muestra imágenes en las que se observan las vegetaciones y lesiones de las válvulas cardíacas. Generalmente se realiza una ecocardiografía transtorácica (procedimiento en el cual la sonda de ultrasonidos se coloca en el pecho). Si este procedimiento no proporciona suficiente información se realiza una ecocardiografía transesofágica (un procedimiento en el cual la sonda de ultrasonidos se pasa por la garganta hasta el esófago, justo detrás del corazón). La ecocardiografía transesofágica es más precisa y detecta pequeños depósitos bacterianos, pero es una técnica invasiva y más costosa.

La tomografía computarizada (TC) se emplea algunas veces cuando la ecocardiografía transesofágica no proporciona información suficiente. La tomografía por emisión de positrones (PET) se usa a veces para el diagnóstico de la endocarditis infecciosa de las válvulas cardíacas protésicas y otros dispositivos colocados en el corazón.

Algunas veces no se aíslan bacterias en los hemocultivos. Puede que sean necesarias técnicas especiales para el crecimiento de determinadas bacterias, o puede que la persona haya tomado antibióticos que no han erradicado la infección pero que sí han reducido la cantidad de bacterias lo suficiente como para hacerlas indetectables. Otra posible explicación es que la persona no sufra una endocarditis sino otro trastorno, como un tumor cardíaco o una endocarditis no infecciosa que cause síntomas muy similares a los de la endocarditis.