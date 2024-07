Las personas con trastorno somatomorfo están preocupadas por sus síntomas físicos, sobre todo por lo graves que puedan ser. Para estas personas, los problemas de salud ocupan el centro de su vida y en ocasiones llegan a absorberla.

Los síntomas físicos comienzan generalmente antes de los 30 años de edad, a veces durante la infancia. La mayoría de las personas presenta muchos síntomas, pero algunas presentan un único síntoma grave, por lo general el dolor. Los síntomas pueden ser específicos (como dolor abdominal) o vagos (como la fatiga). En el trastorno de somatización la preocupación puede centrarse en cualquier parte del cuerpo.

La persona con trastorno de somatización se preocupa en exceso por los síntomas y sus posibles consecuencias catastróficas. Su preocupación es desproporcionada en relación con los síntomas. La gente puede atribuir sensaciones o molestias normales, como los ruidos estomacales, a un trastorno físico. Tienden a pensar lo peor de los síntomas que experimentan. Los propios síntomas o la excesiva preocupación por ellos es angustiosa o perturba todos los aspectos de la vida cotidiana. Algunas personas se deprimen.

Las personas afectadas pueden llegar a desarrollar dependencia de los demás, exigir ayuda y apoyo emocional y enfadarse si tienen la sensación de que no se presta atención suficiente a sus necesidades. También pueden amenazar con suicidarse, o intentarlo. Cuando su médico trata de tranquilizarles, a menudo piensan que no se está tomando en serio sus síntomas. A menudo, están descontentas con la atención médica que reciben y suelen cambiar de un médico a otro o someterse a tratamientos por parte de varios médicos al mismo tiempo. Muchos no responden al tratamiento médico, que puede incluso empeorar los síntomas. Algunos parecen extremadamente sensibles a los efectos secundarios de los fármacos.

La intensidad y la persistencia de los síntomas pueden reflejar un fuerte deseo de ser cuidado. Los síntomas pueden ayudar a las personas a evitar responsabilidades, pero también pueden impedir que disfruten de actividades, actuando como un castigo, lo que sugiere que pueden existir sentimientos subyacentes de falta de valía y culpa.

Los síntomas pueden remitir o empeorar, pero suelen persistir y es infrecuente que desaparezcan por completo durante periodos prolongados.