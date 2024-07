Incongruencia de género y disforia de género

La mayoría de los niños que prefieren actividades consideradas más apropiadas para el otro sexo (llamada conducta no conforme al género) no son transgénero y no tienen disforia de género. En ocasiones, durante la edad infantil se prefieren actividades consideradas por una gran parte de la sociedad como más apropiadas para el otro sexo (comportamiento no conforme con el género). Estos tipos de comportamiento forman parte del desarrollo normal. No significa que los niños sean transgénero.

Los niños con disforia de género pueden repetidamente presentar las siguientes conductas o actitudes:

Prefieren vestirse como el otro sexo

Insisten en que pertenecen al otro sexo

Afirman que desearían despertarse siendo del otro sexo

Prefieren participar en juegos y actividades asociadas al otro sexo

Tienen sentimientos negativos sobre sus genitales

Por ejemplo, una niña puede insistir en que se dejará crecer un pene y en que se convertirá en un niño; o también querrá orinar de pie. Un niño puede fantasear acerca de ser mujer y evitar los juegos bruscos y competitivos. También puede querer deshacerse de su pene y sus testículos. En el caso de los niños varones con incongruencia de género, la angustia por los cambios físicos de la pubertad a menudo va seguida de una solicitud de tratamiento para hacer que su cuerpo sea más femenino.

Los estudios de investigación han llegado a diferentes conclusiones sobre si los niños que se identifican como transgénero o tienen disforia de género continuarán teniendo una identidad de género diversa como adultos.