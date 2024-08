Cuando es de gran tamaño, el nevo melanocítico congénito (nevo congénito gigante) constituye un factor de riesgo para el melanoma maligno. El nevo de esta imagen mide más de 8 pulgadas (unos 20 centímetros), tiene un borde irregular y presenta varios colores diferentes.

Imagen cortesía de Carl Washington, MD, and Mona Saraiya, MD, MPH, via the Public Health Image Library of the Centers for Disease Control and Prevention.