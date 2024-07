Antibióticos

Aspirina (ácido acetilsalicílico)

A veces, los corticoesteroides

El tratamiento de la fiebre reumática tiene tres objetivos:

La eliminación de cualquier infección estreptocócica residual

La reducción de la inflamación, particularmente de las articulaciones y del corazón y, por lo tanto, el alivio de los síntomas

Prevención de infecciones futuras

El médico administra al niño con fiebre reumática antibióticos para eliminar cualquier infección residual. Se prescribe una única inyección de penicilina de acción prolongada o bien se administra penicilina o amoxicilina por vía oral durante 10 días.

Se administra aspirina (ácido acetilsalicílico) en dosis elevadas durante varias semanas para reducir la inflamación y el dolor, en particular si la inflamación ha afectado las articulaciones y el corazón.

Algunos otros fármacos antiinflamatorios no esteroideos (AINE), como el naproxeno, pueden ser tan eficaces como la aspirina (ácido acetilsalicílico), pero, para la mayoría de los niños, se prefiere la aspirina para el tratamiento de la fiebre reumática.

Si la inflamación del corazón es de moderada a grave, para reducir la inflamación se administra por boca (vía oral) el corticoesteroide prednisona en lugar de aspirina (ácido acetilsalicílico). Si la inflamación aún no se reduce, se puede administrar un corticoesteroide por vía intravenosa. A medida que se reduce la dosis de corticoesteroides orales, se inicia la administración de aspirina (ácido acetilsalicílico).

Los niños deben limitar sus actividades si sufren dolor articular, corea o insuficiencia cardíaca. Los niños que no sufren inflamación del corazón no tienen que limitar sus actividades una vez remite la enfermedad. El reposo prolongado en cama no es beneficioso.