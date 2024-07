Normalmente, residen en la vagina muchos tipos diferentes de bacterias. Un tipo de ellas, los lactobacilos, mantienen la acidez normal de la vagina. De esta manera, los lactobacilos ayudan a mantener sano el revestimiento vaginal y a prevenir la proliferación de ciertas bacterias que causan infecciones. La vaginosis bacteriana aparece cuando disminuye el número de lactobacilos protectores y aumenta el de otras bacterias que suelen estar presentes (como bacterias Gardnerella vaginalis y Peptostreptococcus).

La vaginosis bacteriana ocurre cuando aparece un cambio en el equilibrio de las bacterias (microbioma vaginal). No se considera una infección de transmisión sexual. La vaginosis bacteriana puede aparecer en personas que nunca han tenido o no han tenido actividad sexual recientemente. Sin embargo, se asocia con algunos aspectos de la actividad sexual. Una infección de transmisión sexual actual es un factor de riesgo para desarrollar vaginosis bacteriana y, viceversa, las personas con vaginosis bacteriana tienen un mayor riesgo de contraer una infección de transmisión sexual. En algunos casos de vaginosis bacteriana, si el tratamiento no tiene éxito, es útil tratar a las parejas sexuales.