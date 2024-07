El aborto séptico es una infección grave del útero que ocurre poco antes, durante o después de un aborto voluntario o espontáneo. El aborto séptico es una emergencia médica.

Los abortos sépticos causan escalofríos, fiebre, secreción vaginal, sangrado vaginal y una frecuencia cardíaca rápida, generalmente dentro de los 2 días posteriores a un aborto voluntario o espontáneo.

El riesgo de aborto séptico es alto si una mujer se somete a un procedimiento realizado por una persona no capacitada y/o sin utilizar técnicas estériles o instrumentos apropiados para eliminar el contenido del útero en un aborto inducido o un aborto espontáneo.

Se practica una exploración pélvica; se realizan hemocultivos para identificar los microorganismos causantes de la infección y así ayudar a los médicos a elegir los antibióticos apropiados.

El tejido del embarazo en el útero debe extirparse lo antes posible; la infección se trata con antibióticos.

El aborto séptico se puede producir después de cualquier procedimiento de aborto o de un aborto espontáneo. Sin embargo, ocurre con mayor frecuencia cuando una persona no capacitada (o la propia mujer embarazada) realiza el procedimiento sin utilizar técnicas estériles y/o sin el equipo quirúrgico adecuado. Los profesionales de la salud que no están entrenados para realizar procedimientos relacionados con el embarazo u otras personas no capacitadas pueden perforar el útero durante el procedimiento, lo que puede provocar que la infección se disemine o causar sangrado abundante o lesiones en otros órganos, como los intestinos. Estas circunstancias suelen surgir cuando la falta de acceso a la atención sanitaria o los problemas personales impiden que las mujeres obtengan atención médica segura y profesional.

El aborto séptico puede desarrollarse cuando el tejido del embarazo permanece en el útero después de un aborto intencionado o un aborto espontáneo y se infecta. El aborto séptico es una emergencia médica y puede provocar problemas graves o la muerte de una mujer embarazada.

Síntomas del aborto séptico Los síntomas del aborto séptico suelen aparecer entre 24 y 48 horas después del aborto. Incluyen escalofríos, fiebre, secreción vaginal, frecuencia cardíaca rápida y, a menudo, sangrado vaginal. El cuello uterino puede dilatarse y es posible que se produzca un aborto espontáneo, si todavía no ha tenido lugar. Si el útero se perfora durante un aborto, las mujeres suelen presentar dolor abdominal intenso. En las mujeres que sufren un aborto séptico, puede aparecer delirio y la presión arterial puede llegar a ser peligrosamente baja, lo que da lugar a choque séptico.

Diagnóstico del aborto séptico Evaluación médica

Análisis de sangre

Ecografía Los médicos generalmente pueden diagnosticar el aborto séptico basándose en los procedimientos previos a los que se ha sometido la mujer durante el embarazo actual, los síntomas y una exploración clínica que muestra uno o más de uno de los elementos siguientes: Fiebre

Hipotensión arterial

Sangrado abundante procedente del útero o del interior del abdomen

Dolor pélvico o abdominal Si parece probable que se haya producido un aborto séptico, el médico envía una muestra de sangre a un laboratorio para su cultivo (se introduce la muestra en una sustancia que favorece el crecimiento de los microorganismos). Esta técnica ayuda a los médicos a identificar el microorganismo causante de la infección y, por tanto, a determinar qué antibióticos podrían ser eficaces. Se realiza una ecografía para detectar fragmentos del embarazo que puedan quedar en el útero.