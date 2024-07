(Parto vaginal)

Una vez ha nacido el bebé, el médico o la matrona palpan suavemente el abdomen de la madre para asegurarse de que el útero se está reduciendo de tamaño (volviendo a su tamaño original). Después del parto, la placenta habitualmente se desprende del útero en un plazo de entre 3 y 10 minutos; un chorro de sangre sigue al desprendimiento. Por lo general, la madre puede empujar la placenta hacia fuera por sí sola. Sin embargo, en muchos hospitales, tan pronto como el bebé es entregado, la mujer recibe oxitocina (por vía intravenosa o intramuscular), y se le masajea el abdomen para favorecer la contracción del útero y la expulsión de la placenta.

Si la mujer no es capaz de expulsar la placenta y, en particular, si la hemorragia es excesiva, el médico o la comadrona ejerce una firme presión sobre el abdomen materno, haciendo que la placenta se desprenda del útero y salga. Si la placenta no se ha expulsado pasados 45 a 60 minutos desde el nacimiento, el médico o la comadrona puede introducir una mano en el útero, separando la placenta del útero y extrayéndola. Para este procedimiento se necesitan analgésicos o anestesia.

Después de extraer la placenta, se examina para verificar que esté completa. Cualquier fragmento que quede en el útero puede causar una infección del útero o evitar que el útero se contraiga. Las contracciones son esenciales para prevenir un sangrado adicional después del parto. Entonces, si la placenta no está completa, el médico o la matrona pueden eliminar los fragmentos que faltan con la mano. A veces estos fragmentos se tienen que extirpar quirúrgicamente.