Prolapso de órganos pélvicos (POP)

Si el prolapso causa síntomas, puede introducirse un dispositivo denominado pesario en la vagina, para que sirva de soporte a los órganos del suelo pélvico. Los pesarios son especialmente beneficiosos para las mujeres que están esperando una intervención quirúrgica y para las que no quieren o no pueden someterse a cirugía. El pesario puede reducir los síntomas, pero no es una cura.

Un pesario generalmente está hecho de silicona. Pueden tener la forma de un diafragma, de cubo o de anillo. Algunos se pueden inflar. El médico prueba diversos tamaños de pesario hasta encontrar el adecuado. En algunos países, los pesarios se pueden adquirir sin receta médica.

Es necesario retirar el pesario de forma periódica y limpiarlo con agua y jabón. Se enseña a la mujer cómo realizar la inserción y la extracción del pesario para limpiarlo. Si la mujer es incapaz de limpiar el pesario ella misma o prefiere no limpiarlo, puede acudir periódicamente al consultorio médico para esta limpieza. Algunos pesarios se deben retirar durante el coito. Además, las mujeres pueden optar por retirarlos durante las relaciones sexuales. Las mujeres también deben quitarse el pesario durante la noche a intervalos regulares según lo recomendado por su médico.

Los pesarios a veces irritan los tejidos vaginales y causan una secreción maloliente. Algunas veces la secreción se puede controlar limpiando regularmente el pesario, cambiando el tipo de pesario o usando un gel vaginal. Algunos médicos recomiendan el uso de una crema de estrógeno para controlar la secreción.

Las mujeres que usan un pesario deben ver a su médico periódicamente, según lo recomiende su médico.