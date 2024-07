Mortalidad materna y mortalidad perinatal

La mortalidad materna se refiere a la muerte causada por complicaciones del embarazo y el parto.

En Estados Unidos, casi 24 mujeres murieron por cada 100 000 partos en 2020. La tasa de mortalidad materna es mayor en Estados Unidos que en países de Europa.

Sin embargo, el mayor número de muertes maternas se produce en países de bajos recursos. Las tasas más elevadas se encuentran en el África subsahariana (incluida Nigeria) y Asia meridional (incluida India).

En este gráfico se comparan las tasas de mortalidad materna de diferentes países.

La mortalidad materna se refiere al número de mujeres que mueren a causa de problemas relacionados con el embarazo y que mueren durante el embarazo, o poco después del parto.

La tasa de mortalidad materna es el número de estas muertes por cada 100 000 nacidos vivos (parto de un bebé vivo).

Datos de la World Health Organization (WHO), UNICEF, United Nations Population Fund, and The World Bank, Trends in Maternal Mortality: 2000 to 2017 WHO, Geneva, 2019.

A nivel mundial, la tasa de mortalidad materna varía mucho según la raza y el origen étnico.

En Estados Unidos, las tasas de mortalidad materna son

Alrededor de 55 mujeres de cada 100 000 partos en mujeres de ascendencia afroamericana no hispanas

Alrededor de 19 de cada 100 000 en mujeres de origen caucásico no hispanas

Casi 18 por cada 100 000 en mujeres hispanas

En Brasil, la mortalidad materna es aproximadamente 5 veces mayor entre las mujeres de ascendencia africana que entre las de ascendencia caucásica. En el Reino Unido es mayor entre las mujeres de ascendencia africana que entre las de ascendencia caucásica.

A nivel mundial, pueden producirse muertes maternas

Antes del parto: 25%

Durante el parto o poco después del parto: 25%

Posteriormente al parto: alrededor del 30%

Más de 42 días pero menos de 1 año después del parto: alrededor del 20%

Las causas más frecuentes de muerte en mujeres embarazadas son

Sangrado (hemorragia), que representa más de una cuarta parte de las muertes

Hipertensión arterial, incluyendo preeclampsia (un tipo de hipertensión arterial que se desarrolla durante el embarazo)

Sepsis (respuesta generalizada del organismo [sistémica] grave ante una infección)

Aborto o aborto espontáneo

Un embarazo situado en una localización anómala (embarazo ectópico), es decir, que no se produce en su localización habitual en el útero.

Complicaciones del parto

Embolia pulmonar

Trastornos que sufría la mujer antes de quedarse embarazada (como obesidad y enfermedades infecciosas, incluida la infección por VIH)

Los problemas que contribuyen a la muerte en mujeres embarazadas incluyen

El retraso en la búsqueda de atención médica por parte de la mujer embarazada o de sus familiares cuando la embarazada tiene un problema.

La falta de transporte a un centro de salud.

El retraso en la atención en un centro sanitario.

Alrededor de 3 de cada 5 muertes maternas podrían evitarse.