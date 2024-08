Detección y prevención del cáncer de mama

El examen de la mama puede formar parte de una exploración rutinaria. Sin embargo, al igual que con la autoexploración mamaria, el examen de un médico puede pasar por alto un cáncer. Si las mujeres necesitan o desean someterse a un cribado, se debe hacer una prueba más sensible, como la mamografía, incluso si el examen del médico no ha detectado ninguna anomalía. Muchos médicos y organizaciones médicas ya no requieren un examen mamario anual realizado por un médico.

Durante el examen, el médico inspecciona las mamas en busca de irregularidades, hoyuelos, piel distendida, masas o secreción. El médico palpa cada mama con la mano plana y comprueba que no existan ganglios linfáticos engrosados en la axila, la zona que la mayoría de los cánceres de mama invaden en primer lugar, ni por encima de la clavícula. Los ganglios linfáticos normales no se notan al tacto a través de la piel, así que los que se palpan deben considerarse agrandados. Sin embargo, ciertos trastornos no malignos también pueden provocar un aumento del tamaño de los ganglios linfáticos. Se realiza una biopsia de los ganglios linfáticos palpables para ver si son anormales.