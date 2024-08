Continuidad de la atención sanitaria

La continuidad en la atención sanitaria puede verse interrumpida si no se tiene acceso a la asistencia sanitaria. Por ejemplo, algunas personas de edad avanzada pueden perder una cita de seguimiento por no disponer de medios de transporte para llegar hasta el consultorio del profesional de la salud. También es posible que no puedan acudir al profesional de la salud porque no dispongan de seguro médico y no puedan permitirse pagar la asistencia sanitaria.