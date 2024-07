La conducción en la tercera edad

Los siguientes son algunos recursos en inglés que pueden ser útiles. Tenga en cuenta que el MANUAL no se hace responsable del contenido de estos recursos.

Asociación Estadounidense del Automóvil (AAA, por sus siglas en inglés): Senior Driver Safety and Mobility (Seguridad y Movilidad de los Conductores Mayores): un recurso que proporciona información sobre autoevaluaciones de conducción, características de seguridad para el automóvil disponibles y regulación legislativa de la licencia para conducir en el caso de personas mayores

AAA (siglas en inglés para Asociación Estadounidense del Automóvil): AAA: CarFit: un recurso que proporciona información sobre cómo adaptar el vehículo de una persona para optimizar la seguridad

AAA (siglas en inglés para Asociación Estadounidense del Automóvil): RoadWise Driver: un programa de conducción defensiva para personas de edad avanzada centrado en ayudarles a adaptarse a los diversos cambios relacionados con la edad que afectan a la capacidad de conducción

AAA (siglas en inglés para Asociación Estadounidense del Automóvil): Evaluate Your Driving Ability: (Evalúe su capacidad para la conducción): un recurso que proporciona información sobre las evaluaciones de conducción, cómo se puede hacer una autoevaluación o dónde se puede obtener una evaluación profesional de la conducción

Asociación Estadounidense de Personas Jubiladas (AARP, por sus siglas en inglés): Driver Safety Program (Programa para la Seguridad de los Conductores): un recurso que proporciona información sobre evaluaciones de la conducción y cursos de actualización de la conducción

AARP: We Need to Talk (Asociación Estadounidense de Personas Jubiladas, AARP por sus siglas en inglés: necesitamos Hablar): un recurso para los familiares y cuidadores de conductores de edad avanzada sobre cómo acercarse a ellos para que consideren la idea de limitar su conducción o dejar de conducir

Alzheimer's Association: Dementia and Driving (Asociación para el Alzheimer: Demencia y Conducción): un recurso que ayuda a las personas con demencia a planificar cómo dejar de conducir

MyCarDoesWhat.org (Qué hace mi coche): un recurso que ayuda a las personas a conocer las características de seguridad que ofrece su vehículo personal

American Occupational Therapy Association: Find a Driving Rehabilitation Provider (Asociación Estadounidense de Terapia Ocupacional: Cómo encontrar un Servicio de Rehabilitación para la Conducción): un recurso que proporciona información sobre cómo encontrar servicios de rehabilitación para la conducción

USAging: Transportation (Envejecer en Estados Unidos: Transporte): un recurso que proporciona opciones de transporte para las personas que ya no conducen

National Highway Traffic Safety Administration: Understanding Older Drivers (Administración Nacional para la Seguridad en la Conducción por Autopista: Comprender a los Conductores Mayores): un recurso para los familiares y cuidadores de los conductores de edad avanzada sobre cómo hablar con ellos sobre la conducta durante la conducción y cómo acercarse a ellos para considerar la idea de limitar la conducción o dejar de conducir

The Hartford: At the Crossroads: Family Conversations About Alzheimer’s Disease, Dementia & Driving (The Hartford: en la Encrucijada: Conversaciones Familiares sobre la Enfermedad de Alzheimer, Demencia & Conducción): un recurso para personas mayores, familiares y cuidadores sobre cómo y cuándo ayudar a un conductor mayor a dejar de conducir

Eldercare Locator (Localizador de Cuidados para Mayores): un recurso que proporciona servicios a los adultos mayores y sus familias