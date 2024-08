La vacuna contra la hepatitis A se administra mediante una inyección intramuscular. Como parte del calendario infantil de vacunación, se administran dos dosis a todos los niños: la primera, normalmente, entre los 12 y los 23 meses de edad y la segunda entre 6 y 18 meses después de la primera. Los adultos no vacunados también pueden recibir esta vacuna de dos dosis. Después de la primera dosis, las personas están totalmente protegidas durante un periodo entre 6 y 12 meses y después de la segunda dosis, por lo menos entre 14 y 20 años. (Véase CDC: Child and Adolescent Immunization Schedule by Age).

También se dispone de una vacuna que combina las vacunas contra la hepatitis A y la hepatitis B. Esta vacuna se administra mediante una serie de tres o cuatro dosis a personas mayores de 18 años.

La vacuna contra la hepatitis A se recomienda para niños mayores y adolescentes que no fueron vacunados previamente.

La vacuna también se recomienda para las personas con mayor riesgo de contraer la hepatitis A, como las siguientes:

Las personas que viajan o trabajan en áreas donde la infección es común

Personas cuyo trabajo les pone en riesgo de exposición (como las personas que trabajan con primates infectados por el virus de la hepatitis A o que trabajan con el virus en un laboratorio de investigación)

Personas que consumen drogas ilegales (inyectadas o no)

Hombres que mantienen relaciones homosexuales

Personas que sufren un trastorno hepático crónico (como hepatitis B, hepatitis C, cirrosis, enfermedad del hígado graso, enfermedad hepática relacionada con el alcohol y hepatitis autoinmunitaria) o presentan concentraciones elevadas de ciertas enzimas hepáticas en la sangre

Personas sin hogar

Personas que anticipan un contacto cercano con un niño adoptado durante los primeros 60 días después de que el niño llega a los Estados Unidos desde un área donde la hepatitis A es común

Las mujeres embarazadas que corren el riesgo de contraer la infección por hepatitis A durante el embarazo (como las mujeres que viajan al extranjero, que consumen drogas ilícitas [inyectadas o no], que pueden estar expuestas en el trabajo, que anticipan un contacto personal cercano con un niño adoptado internacionalmente o mujeres que no tienen hogar) o que corren el riesgo de enfermarse gravemente o morir de infección por el virus de la hepatitis A (como las mujeres que sufren enfermedad hepática crónica o infección por VIH)

Los adultos no vacunados que desean protegerse de la hepatitis A también pueden recibir la vacuna, incluso sin tener factores de riesgo.

Durante un brote de hepatitis A, las personas de 1 año de edad o más que corren riesgo de infección por el virus de la hepatitis A deben ser vacunadas.

Si la persona sufre una enfermedad temporal, los médicos generalmente esperan para administrar la vacuna hasta que la enfermedad se resuelva (véase también CDC: Who Should NOT Get Vaccinated With These Vaccines? [CDC: ¿Quiénes NO deben vacunarse con estas vacunas?]).