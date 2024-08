Vacuna contra el Haemophilus influenzae tipo b

La vacuna Hib se administra por vía intramuscular Como parte del calendario infantil de vacunación, las dosis se administran a los 2 y 4 meses o a las edades de 2, 4 y 6 meses, dependiendo de la formulación empleada. En ambos casos se administra una dosis final a la edad de 12 a 15 meses (con un total, por lo tanto, de 3 o 4 dosis). (Véase CDC: Child and Adolescent Immunization Schedule by Age).

Todos los niños deben ser vacunados.

La vacuna Hib también se recomienda para niños mayores, adolescentes y adultos que no fueron vacunados y que corren un riesgo mayor de sufrir esta infección, como los siguientes:

Las personas que no tienen bazo o cuyo bazo no funciona bien

Personas que se hayan sometido a un trasplante de células madre

Si la persona sufre una enfermedad temporal, los médicos generalmente esperan para administrar la vacuna hasta que la enfermedad se resuelva (véase también CDC: Who Should NOT Get Vaccinated With These Vaccines? [CDC: ¿Quiénes NO deben vacunarse con estas vacunas?]).