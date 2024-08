Un antibiótico

El tratamiento de la rickettsiosis fluvial japonesa consiste en el antibiótico doxiciclina (un tipo de antibiótico llamado tetraciclina), que se administra por vía oral hasta que los síntomas hayan mejorado y la fiebre haya desaparecido durante un período de 48 horas; no obstante, el tratamiento debe mantenerse durante un mínimo de 7 días. Con tratamiento, la recuperación es rápida.

Aunque algunas tetraciclinas tomadas durante más de 10 días pueden causar manchas en los dientes de los niños menores de 8 años, la Academia Estadounidense de Pediatría (American Academy of Pediatrics) y otros expertos recomiendan la administración de ciclos cortos de doxiciclina en niños de todas las edades, utilizada sin manchar los dientes o debilitar el esmalte dental (véase también Centers for Disease Control and Prevention (CDC): Research on doxycycline and tooth staining). (Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, CDC por sus siglas en inglés: Estudios sobre la doxiciclina y el teñido dental)