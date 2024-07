Si no se trata, la esporotricosis puede extenderse a lo largo de los vasos linfáticos de un dedo, una mano y un brazo, causando llagas abiertas en la piel a lo largo del camino. En esta foto, las llagas han sido infectadas por otras bacterias, causando una infección más generalizada de la piel.

Imagen cortesía del Dr. Lucille Georg via the Public Health Image Library of the Centers for Disease Control and Prevention.