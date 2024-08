Causas de las meningitis no infecciosas

La meningitis no infecciosa está causada por trastornos que no son infecciones o por fármacos o vacunas. En general, estas condiciones son causas poco frecuentes de meningitis.

Los trastornos que más comúnmente causan meningitis no infecciosa son aquellos trastornos que originan inflamación, como la inflamación que se produce cuando el sistema inmunitario presenta una disfunción y ataca a los tejidos del propio cuerpo (trastornos autoinmunitarios). Dichos trastornos son la artritis reumatoide y el lupus eritematoso sistémico (lupus).

Los fármacos que pueden causar meningitis no infecciosa son los antiinflamatorios no esteroideos (AINE) y ciertos antibióticos. La meningitis no infecciosa debida a AINE se puede desarrollar en personas con trastornos autoinmunitarios, como artritis reumatoide o lupus eritematoso sistémico (lupus).

La meningitis no infecciosa también puede aparecer cuando se rompe un quiste cerebral y el líquido que hay en su interior se filtra en el interior del espacio subaracnoideo. Estos quistes pueden estar presentes en el momento del nacimiento o estar causados por una infección por gusanos planos llamada cisticercosis.