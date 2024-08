Desarrollo y diseminación del cáncer

La segunda y última fase en el desarrollo del cáncer es la promoción. Los promotores son sustancias que se encuentran en el ambiente o incluso algunos fármacos tales como las hormonas sexuales (por ejemplo, la testosterona que se toma para mejorar el impulso sexual y la energía en los hombres mayores). A diferencia de los cancerígenos, los promotores no provocan cáncer por sí mismos. En cambio, permiten que una célula que ha sufrido la fase de inicio se vuelva cancerosa. La promoción no tiene ningún efecto en las células que no han sufrido la fase de inicio.

Algunos cancerígenos son lo bastante potentes para provocar cáncer sin necesidad de promoción. Por ejemplo, la radiación ionizante (que se utiliza en las radiografías y se produce en las centrales nucleares, así como tras la explosión de bombas atómicas) provoca varios tipos de cáncer, sobre todo, sarcomas, leucemia, cáncer de tiroides y cáncer de mama.