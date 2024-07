La mayoría de las veces, su cuerpo realiza este equilibrio de forma automática. Usted no tiene que pensar en ello. No es necesario que usted se obligue a beber cuando no tiene sed.

Sin embargo, si pierde mucha agua muy rápidamente y no tiene una manera de reemplazarla, puede tener problemas. Además, ciertas enfermedades que afectan su cerebro o sus riñones pueden alterar la forma en que su cuerpo equilibra el agua y los electrólitos.