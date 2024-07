Usted contrae diarrea del viajero por bacterias, parásitos o virus que se encuentran en el agua que bebe o en los alimentos que come

Es más probable que tenga diarrea del viajero cuando visite países donde el agua no está bien purificada

Para evitar la diarrea del viajero, beba solamente bebidas embotelladas, use agua embotellada para cepillarse los dientes y no use cubitos de hielo ni coma frutas y verduras crudas.