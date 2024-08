El trastorno por evitación/restricción de la ingesta de alimentos es un trastorno alimentario en el que los afectados comen muy poco y/o evitan el consumo de ciertos alimentos. Las personas con trastorno por evitación/restricción de la ingesta de alimentos no tienen miedo de aumentar de peso. A diferencia de las personas con anorexia, las personas con trastorno por evitación/restricción de la ingesta de alimentos no creen tener sobrepeso cuando en realidad no lo tienen.

A menudo conduce a la pérdida de peso en adultos

Puede tener su origen en una mala experiencia con los alimentos, como un atragantamiento

Puede restringir el crecimiento en niños y lactantes

Puede causar problemas de nutrición potencialmente mortales

Las personas con trastorno por evitación/restricción de la ingesta de alimentos a menudo tienen problemas en entornos sociales, como comer en público o establecer relaciones.

El rastorno por evitación/restricción de la ingesta de alimentos comienza generalmente durante la infancia. Puede comenzar en niños que no están interesados en la comida o a quienes no les gusta la sensación de la comida en la boca. Es diferente del apetito caprichoso, porque los niños que son caprichosos con la comida: