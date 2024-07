Usted probablemente no necesitará tratamiento si no entra en contacto a menudo con aquello que teme. Por ejemplo, si usted teme a las serpientes pero vive en una ciudad, probablemente nunca se encontrará una serpiente, de modo que su miedo no es un problema. Sin embargo, si el objeto de su fobia es algo difícil de evitar, como conducir sobre un puente, el tratamiento puede facilitar su vida. El tratamiento consiste en:

Terapia de exposición (beneficiosa para 9 de cada 10 personas)

A veces, un ansiolítico para el tratamiento a corto plazo de los síntomas

En la terapia de exposición, el terapeuta le ayuda a acostumbrarse gradualmente a lo que teme. Por ejemplo, si a usted le dan miedo los perros:

Puede comenzar simplemente mirando fotos de perros

El terapeuta le ayuda a mantener la calma y a mantener su respiración lenta hasta que se sienta cómodo mirando las imágenes

Entonces podría mirar a un perro real en otra habitación

Después, usted progresa gradualmente hasta poder estar en una habitación con un perro

Entonces le llevan a tocar el perro

Normalmente basta con unas pocas sesiones para que la terapia de exposición funcione.

Las medicinas no hacen que las fobias desaparezcan. Sin embargo, los ansiolíticos pueden ser eficaces cuando usted no puede evitar hacer algo que teme. Por ejemplo, el médico podría darle un medicamento para tomarlo antes de volar en avión.