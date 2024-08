La rigidez de las articulaciones se produce cuando una articulación no se mueve fácilmente. Rigidez no es lo mismo que incapacidad de moverse porque usted está débil o no quiere mover una articulación porque le duele. La rigidez de las articulaciones también es distinta de la rigidez muscular. La rigidez muscular puede provenir de un exceso de ejercicio o, con menor frecuencia, de trastornos como polimialgia reumática o fibromialgia.

La rigidez de las articulaciones puede estar causada por lesiones o por artritis

La rigidez puede ser peor por la mañana o empeorar durante el transcurso del día

Los estiramientos y la fisioterapia pueden contribuir a paliar la rigidez