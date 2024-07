Los bebés no suelen presentar síntomas de PKU de inmediato, aunque a veces tienen sueño o no comen bien. Los síntomas en niños no tratados suelen aparecer a los pocos meses del nacimiento y son:

Convulsiones

Vómito

Erupción parecida al eccema

A veces un olor corporal a humedad

A medida que los niños no tratados crecen, su cerebro no se desarrolla como debería (tienen discapacidad intelectual). Pueden volverse agresivos o hiperactivos.

Los niños que reciben tratamiento durante los primeros días de vida no desarrollan los síntomas graves de la fenilcetonuria. Si se instaura de forma temprana una dieta pobre en fenilalanina y se mantiene con regularidad, el desarrollo es en su mayor parte normal.