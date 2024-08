Un tumor cerebral es un crecimiento en el cerebro. Los tumores cerebrales pueden ser cancerosos (malignos) o no cancerosos. No obstante, incluso un tumor no canceroso puede causar problemas graves.

Los tumores cerebrales se encuentran entre los cánceres que afectan con mayor frecuencia a los niños

Los tumores cerebrales más frecuentes en los niños son los astrocitomas, los meduloblastomas y los ependimomas, cada uno de los cuales comienza en una parte diferente del cerebro

Un niño con un tumor cerebral puede presentar cefalea, vómitos y problemas de visión o de equilibrio

Los médicos tratan los tumores cerebrales con una combinación de cirugía, radioterapia o quimioterapia