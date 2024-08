El síndrome de Down está causado por anomalías en uno de los cromosomas. Las personas con síndrome de Down tienen un cromosoma 21 adicional. En lugar de tener 2 de estos cromosomas, las personas con síndrome de Down tienen 3. (El síndrome de Down también se denomina trisomía 21).

Aproximadamente 1 de cada 700 bebés tiene síndrome de Down. Usted tiene una mayor probabilidad de dar a luz un bebé con síndrome de Down si: