Si la persona parece estar muy grave y puede haber sido envenenada, es preciso ponerse en contacto con la asistencia sanitaria de emergencias (el 911 en la mayoría de zonas de los Estados Unidos).

Si una persona que puede haber sido envenenada o intoxicada no parece estar muy enferma, llame al Servicio de Información Toxicológica para obtener consejo (1-800-222-1222 en Estados Unidos). Las personas afectadas suelen recibir tratamiento en su domicilio. The World Health Organization provides a world directory of poison centers.

Si alguien está envenenado o intoxicado:

Trate de averiguar cuál es el veneno o la sustancia tóxica

Averigüe cuánto veneno o sustancia tóxica ha ingerido

Si el veneno o la sustancia tóxica es un producto de limpieza o un medicamento, lleve el envase original al hospital para que los médicos puedan verlo

No intente hacer que la persona vomite a menos que un médico o el Servicio de Información Toxicológica se lo diga.

Para un vertido de un producto químico:

Quítese cualquier prenda de ropa, zapatos o joyas que hayan estado en contacto con el producto químico

Lávese bien la piel con agua y jabón

Si la sustancia tóxica le ha afectado los ojos, enjuáguelos con agua o con solución salina (agua salada sin gérmenes)

Si se ha intoxicado con un gas tóxico, vaya de inmediato a un lugar con aire fresco. Si está ayudando a alguien que se ha intoxicado con productos químicos tóxicos o gases, evite intoxicarse usted también. Sólo los profesionales con equipo de protección deben entrar en un área con productos químicos o gases tóxicos.