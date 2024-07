Inmersión en agua fría

Medidas de enfriamiento por evaporación

A veces, líquidos fríos por vía intravenosa

Las personas con un golpe de calor deben enfriarse de inmediato y llamar a una ambulancia. Mientras se espera el transporte al hospital debe sumergirse a la persona afectada en agua fría, como en un lago, en una corriente de agua o en una bañera. Para disminuir el riesgo de ahogamiento, no se debe realizar una inmersión si la persona está confundida o no puede cooperar. Si la inmersión no es posible se debe enfriar a la persona afectada humedeciéndole el cuerpo con agua y exponiéndola seguidamente a una corriente de aire mediante un ventilador (enfriamiento por evaporación). Para humedecer la piel es mejor utilizar agua un poco caliente o tibia que utilizar agua fría porque, de este modo, evitamos que la persona tirite, con lo que genera más calor.

El uso de fármacos (ácido acetilsalicílico o paracetamol [acetaminofeno]) para tratar una fiebre infecciosa es ineficaz y debe evitarse.

¿Sabías que...?

En el hospital, el cuerpo se enfría habitualmente de forma rápida quitando la ropa y cubriendo la piel expuesta con agua (caliente o tibio) y a veces con hielo. Para acelerar la evaporación y el enfriamiento del cuerpo, se puede utilizar un gran ventilador industrial (a menudo utilizado por el departamento de limpieza) para soplar aire sobre el cuerpo. Es preciso medir la temperatura corporal con frecuencia, a menudo de forma continua. Se pueden administrar líquidos fríos por vía intravenosa. Para evitar un enfriamiento excesivo, se deben suspender las medidas cuando la temperatura corporal se haya reducido a unos 39° C.

Las convulsiones o el coma y las alteraciones de otros órganos pueden también requerir tratamiento. Donde mejor se trata un golpe de calor es en la unidad de cuidados intensivos de un hospital.