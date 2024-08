Los buzos intentan evitar la enfermedad por descompresión evitando la formación de burbujas de gas. Para ello, limitan la profundidad y la duración de las inmersiones hasta el punto de que no sea necesario hacer paradas de descompresión durante el ascenso (lo que se conoce entre los buzos como límites sin paradas), o bien ascendiendo con paradas de descompresión tal como se especifica en los textos autorizados, como por ejemplo en la tabla de descompresión de Descompresión con aire, un capítulo del U. S. Navy Diving Manual (manual de buceo de la Marina de los Estados Unidos).

En estos textos se detalla un patrón de ascenso que, por lo general, permite expulsar el exceso de nitrógeno sin causar lesiones. Muchos buzos llevan consigo una computadora portátil sumergible que rastrea continuamente la profundidad y el tiempo de permanencia. La computadora calcula la pauta de descompresión para un retorno seguro hasta la superficie e indica cuándo hay que hacer las paradas para descompresión.

Además de guiarse por un gráfico o por pautas computarizadas para el ascenso, muchos buzos hacen una parada de seguridad durante unos minutos, aproximadamente a 4,5 m de la superficie.

Sin embargo, seguir estos procedimientos no elimina el riesgo de sufrir la enfermedad por descompresión. Son pocos los casos en que la enfermedad por descompresión se debe a inmersiones sin paradas. La persistencia de la enfermedad por descompresión puede ser debida a que las tablas y los programas existentes no tienen en cuenta todos los factores de riesgo entre distintos buzos, o bien a que algunas personas no respetan las recomendaciones de las tablas o de las computadoras.

¿Sabías que...?

También son necesarias otras precauciones: