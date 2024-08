Epitrocleítis

Reposo

Rehabilitación

El tratamiento inicial consiste en evitar cualquier actividad que cause dolor cuando se flexiona la muñeca hacia la palma. La aplicación de hielo y antiinflamatorios no esteroideos (AINE) en la zona dolorosa contribuye a aliviar el dolor. Tras la disminución del dolor, se puede realizar un programa de ejercicios que fortalezcan los músculos de la muñeca y del hombro. La cirugía no suele ser necesaria.