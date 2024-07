Fracturas de la muñeca

Evaluación médica

Radiografías

A veces resonancia magnética nuclear

Si una persona cree que puede haberse fracturado la muñeca, debe acudir al médico.

El médico sospecha una fractura de escafoides basándose en los síntomas y en los resultados de la exploración física. Se realizan radiografías, pero estas fracturas pueden ser difíciles de ver poco después de la lesión.

Si las radiografías no muestran una fractura pero la exploración física sí la sugiere, la mayoría de los médicos aplican una férula. Se le pide a la persona afectada que regrese al cabo de 7 a 10 días para hacerle otra radiografía y verificar la existencia de fractura. (Las fracturas se pueden visualizar más fácilmente después de haber estado consolidándose durante unos días, véase Cómo consolida el hueso.) Se puede solicitar una resonancia magnética nuclear (RMN) para detectar una fractura cuando no se visualiza ninguna en una radiografía. Sin embargo, es muy cara y no siempre está disponible.