Una infección del oído medio (otitis media) suficientemente grave como para provocar la perforación suele ser bastante dolorosa, como consecuencia de la acumulación de líquido infectado (pus). Sin embargo, cuando el tímpano está perforado, el pus puede drenar fuera del oído, aliviando la presión y el dolor.

La perforación del tímpano por una causa traumática causa un dolor intenso y repentino, seguido a veces de sangrado por el oído, pérdida de audición (conductiva o neurosensorial), y zumbidos en el oído (acúfenos). La pérdida conductiva de audición se produce cuando el sonido no puede alcanzar las estructuras sensoriales del oído interno (por ejemplo, por la interrupción de los huesecillos). La pérdida de audición neurosensorial se produce cuando el sonido llega al oído interno pero no se puede convertir en impulsos nerviosos (por ejemplo, debido a una lesión en el oído interno) o cuando los impulsos nerviosos no se transmiten al cerebro. La pérdida de audición es más grave si se ha perturbado la cadena de huesecillos o si se ha lesionado el oído interno.

La lesión del oído interno también puede causar vértigo (falsa sensación de movimiento y de que todo da vueltas). La secreción de pus puede iniciarse en un plazo de 24 a 48 horas, en especial si en el oído medio entra agua o algún otro material extraño.